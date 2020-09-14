Россия и Индия создадут ракету-уничтожитель самолетов AWACS

Содиректор российско-индийского совместного предприятия «БраМос» Александр Максичев заявил, что проект крылатой ракеты «БраМос» для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS утвержден. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что в настоящий момент такие ракеты способны уничтожать лишь наземные и морские цели.

По его словам, платформа будет прежней с небольшими улучшениями, изменится только головка самонаведения.

«Через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели», — произнес Максичев.

Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета «БраМос» должна по итогам создания иметь скорость в 7 Махов.

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