Россия и Индия создадут ракету-уничтожитель самолетов AWACS
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Содиректор российско-индийского совместного предприятия «БраМос» Александр Максичев заявил, что проект крылатой ракеты «БраМос» для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS утвержден. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что в настоящий момент такие ракеты способны уничтожать лишь наземные и морские цели.
По его словам, платформа будет прежней с небольшими улучшениями, изменится только головка самонаведения.
«Через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели», — произнес Максичев.
Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета «БраМос» должна по итогам создания иметь скорость в 7 Махов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа планируемая скорость российско-индийской гиперзвуковой ракеты