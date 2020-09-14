Военные КНР прибыли в Россию на совместные учения
Китайские военные прибыли в Россию для проведения совместных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает «Красная звезда».
Телеканал уточняет, что учения будут проходить в Астраханской области.
Там также добавили, что китайское подразделение насчитывает около 100 человек. Все они прошли тестирование на коронавирус перед вылетом.
Учения, в которых также примут участие военные Белоруссии, Пакистана, Мьянмы и Армении, пройдут в два этапа. Первый этап предполагает отработку планирования боевых действий в условной военно-политической обстановке, а второй — непосредственного управление войсками в конкретных боевых действиях.
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