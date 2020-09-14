Военные КНР прибыли в Россию на совместные учения

Китайские военные прибыли в Россию для проведения совместных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает «Красная звезда».

Телеканал уточняет, что учения будут проходить в Астраханской области.

Там также добавили, что китайское подразделение насчитывает около 100 человек. Все они прошли тестирование на коронавирус перед вылетом.

Учения, в которых также примут участие военные Белоруссии, Пакистана, Мьянмы и Армении, пройдут в два этапа. Первый этап предполагает отработку планирования боевых действий в условной военно-политической обстановке, а второй — непосредственного управление войсками в конкретных боевых действиях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия проведет военные учения совместно с РФ и Сербией

— Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

— В США увидели угрозу в союзе России и Китая