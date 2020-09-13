За сутки от коронавируса вылечились 26 российских военных
За сутки от коронавируса вылечились 26 российских военных, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 383 человек», — сказали в ведомстве.
Среди гражданского персонала после коронавируса выздоровели 1 385 человек. Продолжают болеть 495 военных и 158 курсантов и слушателей военных вузов.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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