Кипр ответил Помпео на вопрос о заходе военных кораблей РФ в порты острова

Кипр предоставляет право захода в свои порты военным кораблям России на основании запросов о гуманитарном содействии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД островного государства Никоса Христодулидиса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выражал озадаченность в связи с регулярными заходами военных кораблей РФ в порты острова. Христодулидис, комментируя слова Помпео, сообщил, что Кипр предоставляет гуманитарные объекты государствам и международным организациям, которые обращаются за такой помощью.

Соединенные Штаты хотят запрета на пребывание российских военных кораблей в кипрских портах, выдвигая его в качестве одного из условий для полного снятия эмбарго на поставки американских вооружений на Кипр.

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