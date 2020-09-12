Лукашенко назвал условие отвода войск от западной границы

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы после завершения учений НАТО в Польше и Литве. Об этом сообщает госагентство БелТА.

«Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве», — сказал Лукашенко, отметив, что это обходится недешево.

Глава государства также попросил министра внутренних дел республики Юрия Караева доложить об общественно-политической ситуации в целом по стране, поскольку «обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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