Кабмин разрешил применение военной инфраструктуры для вывода на орбиту «Гонцов-М»
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Правительство России разрешило применение военной инфраструктуры для вывода в космос космических аппаратов «Гонец-М». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Ранее стало известно, что на 28 сентября и ноябрь-декабрь 2020 года запланированы первые пуски шести спутников «Гонец-М» на двух ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Плесецк.
В дальнейшем предполагается их запускать с космодрома Восточный.
«Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б»», — говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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