Минобороны предложило разрешить продажу боевых ядов

Минобороны России предложило снять запрет с продажи боевых отравляющих веществ. Соответствующие изменения в указ президента от 1992 года опубликованы на портале правовой информации.

Инициативой предлагается заменить словосочетание «боевые отравляющие вещества» на «токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры».

В пояснительной записке ведомство отмечает, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. После чего все его запасы в стране были уничтожены.

«В связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня», — заявили в Минобороны.

При этом ведомство предложило внести в список запрещенной для распространения продукции запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия. Это позволит усилить контроль за их оборотом.

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