Минобороны предложило разрешить продажу боевых ядов
Минобороны России предложило снять запрет с продажи боевых отравляющих веществ. Соответствующие изменения в указ президента от 1992 года опубликованы на портале правовой информации.
Инициативой предлагается заменить словосочетание «боевые отравляющие вещества» на «токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры».
В пояснительной записке ведомство отмечает, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. После чего все его запасы в стране были уничтожены.
«В связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня», — заявили в Минобороны.
При этом ведомство предложило внести в список запрещенной для распространения продукции запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия. Это позволит усилить контроль за их оборотом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия не будет сотрудничать с новой структурой ОЗХО
— СМИ рассказали о роли войск РХБЗ в борьбе с пандемией коронавируса
— В Кремле прокомментировали включение двух НИИ РФ в черный список