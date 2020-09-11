Трамп заявил, что у США есть системы вооружения, о которых никто не знает

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают новейшими системами вооружений, о которых не известно никому в мире, сообщает ТАСС.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — заявил президент.

Он добавил, что в настоящее время американские вооруженные силы находятся на пике своей силы, так как за последние 3,5 года американские власти вложили в них около $2,5 трлн.

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