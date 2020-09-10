Трамп назвал число военнослужащих США, которые останутся в Афганистане и Ираке

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы по выводу большей части американских войск из Ирака и Афганистана, передает РИА «Новости».

По его словам, в Афганистане останутся до четырех тысяч американских военнослужащих, в Ираке — до двух тысяч.

Глава Белого дома также напомнил, что военные Соединенных Штатов все еще находятся в Сирии, но не упоминал, покинут ли они эту страну.

Он отметил, что американские военнослужащие в значительной степени вышли из сирийского государства.

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