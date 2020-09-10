США проведут более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений за 4 года

Соединенные Штаты проведут в ближайшие четыре года более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист, передает ТАСС.

По его словам, такие испытания будут нужны для разработки гиперзвуковых вооружений и для их дальнейшей передачи американским войскам.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.

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