Опубликованы изображения замаскированного под российский истребитель F-35

Ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон опубликовал на своей странице в Facebook первые изображения американского истребителя F-35 в камуфляже российского Су-57.

На крыльях самолета изображены красные звезды, как на авиации ВКС России. При этом на левом крыле имеется звезда в круге, которая является эмблемой ВВС США.

В своей публикации он указал, что проект был разработан по заказу военных для обучения пилотов на авиабазе «Неллис» в Неваде.

Как правило, для учений американцы используют имитации самолетов России и Китая.

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