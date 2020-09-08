Модифицированный истребитель Су-30СМ2 взлетит до конца года

Модифицированный истребитель Су-30СМ2 получил разрешение на первый полет, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.

Новая версия оснащена двигателем с изменяемым вектором тяги АЛ-41Ф-1С.

Кроме того, истребителю обновили авионику, оптику, радар и системы наблюдения.

Самолету также планируют полностью заменить радиолокатор и довести до стандарта СМ2 уже имеющиеся у военного ведомства машины.

Источники сообщили, что первый полет истребителя ожидается до конца года.

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