Трамп обвинил Пентагон в развязывании войн ради контрактов для ВПК

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон стремится вести войны по всему миру ради обогащения предприятий военно-промышленного комплекса с помощью новых контрактов. Запись его выступления опубликована в Twitter Белого Дома.

Я не говорю, что военные (командование — прим. «Газеты.ru») меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и всё остальное, были счастливы», — заявил президент.

По его словам, США постоянно ведут войны по всему миру и не могут выйти из них.

Он добавил, что кандидат на пост главы США Джозеф Байден будучи у власти все время отправлял американскую молодежь погибать «в этих сумасшедших бесконечных войнах».

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