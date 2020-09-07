В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

В вооруженных силах Белоруссии начался очередной этап проверки боеготовности, в высшую степень готовности привели две артиллерийские базы вооружения и базу резерва танков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы минобороны республики.

Отмечается, что речь идет о 1868-ой артиллерийской базе вооружения, 969-ой базе резерва танков и 3620-ой артиллерийской базе вооружения.

«Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений», — говорится в сообщении.

В проверке также будут участвовать воинские части в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

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