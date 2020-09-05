В Минобороны сообщили о росте активности иностранных судов в Черном море

В Черном море наблюдается рост активности военных кораблей иностранных государств, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы Минобороны, в Черном море появляются военные корабли в том числе стран, не относящихся к региону.

«И это стало регулярно, это стало почти постоянно», — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что российские военные делают все необходимое для защиты России от угроз.

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