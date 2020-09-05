В Минобороны сообщили о росте активности иностранных судов в Черном море
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В Черном море наблюдается рост активности военных кораблей иностранных государств, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы Минобороны, в Черном море появляются военные корабли в том числе стран, не относящихся к региону.
«И это стало регулярно, это стало почти постоянно», — отметил Шойгу.
Он подчеркнул, что российские военные делают все необходимое для защиты России от угроз.
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