Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса нового типа в эфире телеканала «Россия 1».
По словам министра, после вакцинации у него не наблюдалось ни повышения температуры, ни других побочных эффектов.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны привился российской вакциной от коронавируса.
В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Более подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.
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