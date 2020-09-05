Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса нового типа в эфире телеканала «Россия 1».

По словам министра, после вакцинации у него не наблюдалось ни повышения температуры, ни других побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны привился российской вакциной от коронавируса.

В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Более подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.

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