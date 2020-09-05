Эстония нарастит закупку мин и радаров на фоне усиления военной активности РФ
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что армия республики намерена увеличить закупку военного оборудования у США на фоне усиления активности российского флота на Балтике, сообщает РИА «Новости».
«Российские учения продолжаются. И в нашем регионе. Вот осенью пройдут масштабные учения «Кавказ», где примут участие 150 тысяч военных. Часть учений «Кавказ» затрагивает и наш Западный округ», — сказал Луйк.
По его словам, Эстония планирует совместно со США дополнительно приобрести радары, мины и средства связи.
Он добавил, что «российская активность» проявляется прежде всего в воздухе, а российская авиация «летает без летного плана и включенного транспондера, то есть, гражданские радары их не видят».
Кроме того, по словам министра, Россия отрабатывает морские маневры с участием больших десантных судов, что вызывает тревогу в Таллине.
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