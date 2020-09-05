Эстония нарастит закупку мин и радаров на фоне усиления военной активности РФ

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что армия республики намерена увеличить закупку военного оборудования у США на фоне усиления активности российского флота на Балтике, сообщает РИА «Новости».

«Российские учения продолжаются. И в нашем регионе. Вот осенью пройдут масштабные учения «Кавказ», где примут участие 150 тысяч военных. Часть учений «Кавказ» затрагивает и наш Западный округ», — сказал Луйк.

По его словам, Эстония планирует совместно со США дополнительно приобрести радары, мины и средства связи.

Он добавил, что «российская активность» проявляется прежде всего в воздухе, а российская авиация «летает без летного плана и включенного транспондера, то есть, гражданские радары их не видят».

Кроме того, по словам министра, Россия отрабатывает морские маневры с участием больших десантных судов, что вызывает тревогу в Таллине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армия Великобритании может полностью отказаться от танков

— Минобороны получит более 120 новейших БМП в ближайшие два года

— Российские военные победили на международном конкурсе беспилотников АрМИ-2020