В Нигерии боевики убили 10 бойцов спецназа

В Нигерии боевики из террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP) убили минимум 10 военнослужащих, пишет газета «Вангард».

«Мы потеряли 10 бойцов спецназа, боевики застали нас врасплох», — сказал военный источник.

Отмечается, что бой с террористами из ISWAP около поселка Гарин Гива в штате Борно длился около получаса. Боевики смогли захватить два грузовика с оружием. Раненых доставили в госпиталь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нигерии более 60 человек погибли из-за нападения боевиков

— В Нигерии исламисты убили 35 военных

— В Нигерии освободили семь похищенных российских моряков