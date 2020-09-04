В Нигерии боевики убили 10 бойцов спецназа
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В Нигерии боевики из террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP) убили минимум 10 военнослужащих, пишет газета «Вангард».
«Мы потеряли 10 бойцов спецназа, боевики застали нас врасплох», — сказал военный источник.
Отмечается, что бой с террористами из ISWAP около поселка Гарин Гива в штате Борно длился около получаса. Боевики смогли захватить два грузовика с оружием. Раненых доставили в госпиталь.
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