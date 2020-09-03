Российские моряки будут управлять корабельными пушками поворотом головы

Экипажи кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России получат специальные шлемы для управления корабельной артиллерией с помощью поворота головы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора концерна «Моринформсистема-Агат» Николая Борисова.

Шлемы позволят морякам управлять 30-мм автоматическими пушками АК-630, рассказал Борисов. По его словам, оператор поворотом головы будет производить первичное наведение, после чего система выполнит автоматический захват цели.

В настоящее время шлемы проходят заводские испытания, указано в сообщении.

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