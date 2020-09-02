Самый маленький корабль США был уничтожен в столкновении с подлодкой
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Самый маленький корабль ВМС США был уничтожен в столкновении с подводной атомной лодкой, сообщает avia.pro.
Издание отмечает, что в сети появились фото, на которых видно, как судно тонет.
Этот американский корабль прозвали «одноклеточным корабликом» из игры «Морской бой» за его миниатюрность.
Несмотря на размеры, судно обладает большой мощностью и могло повредить подлодку, пишет издание.
Официальных комментариев на этот счет пока нет.
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