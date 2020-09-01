Бывший замглавы Генштаба ВС России отверг новое обвинение

Бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Халил Арсланов отвергает новое обвинение в получении взятки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына обвиняемого Арслана Арсланова.

Обвинение не несет сути, заявил сын Арсланова. По его словам, человеку, якобы похитившему 6,7 млрд рублей, незачем получать взятку.

Ранее стало известно, что Халилу Арсланову предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В феврале текущего года Арсланов был задержан в собственном доме. Ему вменяют хищения 6,7 млрд рублей.

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