В Вирджинии разбился самолет ВМС США

В американском штате Вирджиния разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, четырем членам экипажа удалось спастись. Об этом сообщает Navy Times.

«Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 мск), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс, к северо-востоку от Норфолка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два пилота и два члена экипажа выпрыгнули с парашютом через главную дверь кабины.

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