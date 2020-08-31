США обеспокоены активностью России в районе Аляски и в мире

Госсекретарь США Майк Помпео выразил беспокойство из-за усиления активности России в районе Аляски. Об этом сообщает радиостанция WMAL-FM.

По его словам, Россия также усилила активность в других частях мира.

Кроме того, глава госдепа напомнил в ходе интервью о произошедшем недавно инциденте между российскими и американскими военными в Сирии, в котором, по версии США, пострадали их военные.

Чиновник выразил мнение, что инцидент произошел «намеренно» из-за России.

«Именно в такого рода вещах мы тесно работаем с Россией, чтобы сказать им, что это неприемлемое поведение, что Америка ответит», — подчеркнул Помпео.

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