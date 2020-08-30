В Идлибе террористы обстреляли два поселения
Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляла два населенных пункта в сирийской провинции Идлиб, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич. Об этом пишет РИА «Новости».
«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Меладжа и Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сказал Гринкевич.
Он добавил, что российская военная полиция продолжила патрулировать район Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.
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