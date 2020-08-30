Полковника французской армии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Франции начала расследование в отношении полковника французских вооруженных сил в связи с подозрениями, что тот мог передавать секретные данные российским спецслужбам. Об этом в эфире радиостанции Europe-1 заявил министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче или нанесении ущерба безопасности», — сказал Парли.

По его словам, вооруженные силы сами передали данные о возможном шпионаже в прокуратуру.

Имя подозреваемого в настоящий момент не раскрывается. Он был арестован и помещен в одну из парижских тюрем.