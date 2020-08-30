США назвали непрофессиональным перехват своего бомбардировщика над Черным морем
Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что российские истребители Су-27 действовали «непрофессионально и небезопасно» при перехвате над Черным морем американского бомбардировщика B-52, сообщает «Интерфакс».
По словам генерала, Су-27 пересекли курс бомбардировщика на расстоянии всего 30 метров, ограничив ему возможность для маневра.
«Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов», — говорится в заявлении Харригана.
Генерал отметил, что B-52 выполнял плановый полет, российские истребители угрожали его безопасности.
Инцидент произошел 28 августа. Российские истребители поднялись на перехват бомбардировщика армии ВВС США, который приблизился к российской границе. Национальный центр управления обороной РФ отмечал, что самолеты РФ при сближении соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.
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