Американские рыбаки испугались российских кораблей в Беринговом море
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Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.
Как пояснил представитель береговой охраны Кип Уодлоу, американцы заметили российские корабли с рыболовецких судов во время рыболовки.
Они заявили, что это их обеспокоило.
Как выяснила позже береговая охрана, корабли российского ВМФ прибыли в воды Берингова моря на учения.
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