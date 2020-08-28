Американские рыбаки испугались российских кораблей в Беринговом море

Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

Как пояснил представитель береговой охраны Кип Уодлоу, американцы заметили российские корабли с рыболовецких судов во время рыболовки.

Они заявили, что это их обеспокоило.

Как выяснила позже береговая охрана, корабли российского ВМФ прибыли в воды Берингова моря на учения.

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