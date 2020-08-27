Названы сроки серийного производства модернизированного вертолета Ми-171Ш «Шторм»

Модернизированный вертолет Ми-171Ш «Шторм» начнут выпускаться серийно с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию Улан-Удэнского авиационного завода Михаила Карпушкина.

По его словам, вертолет полностью выполнен из российских комплектующих.

Первый летный образец Ми-171Ш «Шторм» был представлен на форуме «Армия-2020».

Особенность «Шторма» — применение комплекса управляемого вооружения, в частности ракет «Атака», которые способны уничтожать танки. Вертолет может нести подвесные контейнеры с пушками, блоки с неуправляемыми ракетами, бомбы. Также он вооружен пулеметами «Корд».

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