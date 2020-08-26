Иран даст МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам

Власти Ирана дали согласие на предоставление доступа Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) к двум спорным объектам, где агентство подозревало хранение ядерного материала, который был незаявлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в совместное заявление МАГАТЭ и иранских властей.

В заявлении отмечается, что агентство и Тегеран уже согласовали даты проведения инспекций и проверок МАГАТЭ на данных объектах.

Отмечается, что представители МАГАТЭ выяснят, соблюдает ли Иран свои международно-правовые обязательства по использованию ядерного материала и технологий исключительно в мирных целях.

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