Россия поможет Кубе усовершенствовать оружейные производства

Россия в рамках предоставленного Кубе кредита на €38 млн поможет усовершенствовать оборонные предприятия страны. Об этом заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук, передает «Интерфакс».

По его словам, кубинское правительство заинтересовано в оборонно-технологическом сотрудничестве, оно рассчитывает на переделку промышленного производства под современные требования, речь идет в том числе и о патронном производстве.

Как отметил Пунчу, в настоящее время идут интенсивные переговоры по данному вопросу.

Он уточнил, что непосредственно военную технику на данный момент Куба закупать не намерена.

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