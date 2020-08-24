Экс-замглавы «Ил» и топ-менеджер МАИ арестованы по делу о мошенничестве
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Экс-замгендиректора ПАО «Ил» Андрей Новожилов и директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван арестованы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
По решению суда, фигуранты будут содержаться под стражей до 11 октября.
Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о хищении средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А.