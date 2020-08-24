Экс-замглавы «Ил» и топ-менеджер МАИ арестованы по делу о мошенничестве

Экс-замгендиректора ПАО «Ил» Андрей Новожилов и директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван арестованы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

По решению суда, фигуранты будут содержаться под стражей до 11 октября.

Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о хищении средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А.