Россия планирует построить военные аэродромы из льда в Арктике

Минобороны России рассматривает возможность применения технологии изменения структуры льда для строительства военных аэродромов в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

Данная технология была разработана МГТУ им. Баумана. Она может позволить сажать тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на «ледяные» взлетно-посадочные полосы.

Проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук уточнил, что проект получил название «Площадка».

Он добавил, что суть технологии, которая была разработана для материковых территорий Заполярья, состоит в изменении ледового покрова благодаря использованию специальных химических реагентов.

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