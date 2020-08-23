Армия России приняла на вооружение новые ЗРК

На вооружение армии России приняты зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Штиль-1» и «Тор-М2ДТ», сообщил председатель совета директоров концерна «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков, передает РИА «Новости».

По его словам, «Штиль-1» будет использоваться на многоцелевых сторожевых фрегатах проекта 11356, а «Тор-М2ДТ» получат Сухопутные войска и Береговые войска ВМФ.

Фрадков рассказал, что «Штиль-1» предназначен для круговой обороны кораблей на средней дистанции, также он может наносить удары по надводным целям.

«Тор-М2ДТ» является арктической версией серии ЗРК «Тор». Комплекс способен функционировать при температуре до -50 градусов по Цельсию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новая модификация: в России усовершенствуют «Тор-М2»

— «Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы

— Вопреки пандемии: Минобороны готовит крупнейший форум