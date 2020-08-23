«Хезболла» заявила о сбитом израильском беспилотнике

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Бойцы «Хезболла» сбили израильский беспилотник над югом Ливана. Соответствующее заявление пресс-службы ливанского движения передает телеканал Al-Mayadeen.

Как сообщается, израильский беспилотный летательный аппарат проник в воздушное пространство Ливана возле населенного пункта Аит-эш-Шааб.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы этой шиитской организации, теперь он находится у бойцов движения.

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