«Хезболла» заявила о сбитом израильском беспилотнике
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Бойцы «Хезболла» сбили израильский беспилотник над югом Ливана. Соответствующее заявление пресс-службы ливанского движения передает телеканал Al-Mayadeen.
Как сообщается, израильский беспилотный летательный аппарат проник в воздушное пространство Ливана возле населенного пункта Аит-эш-Шааб.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы этой шиитской организации, теперь он находится у бойцов движения.
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