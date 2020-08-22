Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о самом серьезном решении за четверть века в стране. Об этом пишет «БелТа».

По его словам, вместо того чтобы заниматься экономикой и другими делами страны приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

«Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — заявил глава республики.

Лукашенко добавил, что в связи с этим пришлось впервые за четверть века принимать самое серьезное решение – перевод основной части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывание войск на западное направление.

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