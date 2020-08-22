Forbes: российские подлодки могут парализовать экономику США

Российские подводные лодки способны блокировать подводные интернет-кабели, что может парализовать американскую экономику, пишет Forbes.

Автор материала называет зависимость США и западных стран от подводных интернет-кабелей «стратегической уязвимостью». Россия же не в такой степени зависит от кабелей и имеет флот разведывательных подводных лодок, которые предназначены для работы с ними и способны, например, разрушить их целостность.

Блокировка кабелей может парализовать американскую экономику, так как почти весь трансокеанский трафик данных проходит через подводные кабели, в том числе финансовые транзакции.