Израиль нанес танковый удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа

Израильская армия атаковала объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск радикалами ракеты по территории страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.

«Террористы в Газе запустили одну ракету на Израиль прошлой ночью. В ответ наши танки ударили по военным постам ХАМАС в Газе», — заявили в пресс-службе.

Ранее израильская армия сообщила, что из Палестины по территории страны была выпущена ракета, но ее перехватила система ПРО «Железный купол».

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