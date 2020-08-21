Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват разведчика США над Черным морем

Истребитель Су-30СМ поднимали для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Там рассказали, что 21 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

Для ее опознавания и недопущения нарушения границы России в воздух подняли истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Воздушный объект был идентифицирован как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Соединенных Штатов.

Уточняется, что нарушения госграницы России американским самолетом не допущено.

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