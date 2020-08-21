Эстонцы сняли на видео российскую подлодку в Финском заливе

Эстонская яхта 20 августа обнаружила российскую подводную лодку в Финском заливе, экипаж снял ее на видео. Об этом сообщает Postimees

Издание пишет, что компания из восьми эстонцев отправилась в плавание утром. Яхта плыла в сторону Финляндии, и когда она вышла на мелководье Таллинна, капитан заметил издалека приближающееся судно, оказавшееся российской подлодкой.

«Это было на границе. Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь», — сказал капитан яхты Эйн Померантс.

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