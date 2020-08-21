Китай пригрозил ответными мерами, если США размесят РСМД в регионе
Китай примет ответные меры, если США размесят ракеты средней и малой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом пишет РИА «Новости».
«Китайская сторона выступает решительно против размещения США ракет средней и малой дальности действия в АТР, выражает крайнее недовольство постоянным давлением американской стороны на соседние Китаю страны и открытыми провокациями у порога Китая», — сказал Лицзянь.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Вашингтон обсудит с азиатскими странами размещение ракет на их территориях, чтобы повысить защиту союзников.
В последнее время отношения Китая и США ухудшились. Например, Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса по миру и недостаточно быстром реагировании на ситуацию.
Также США ввели новые санкции против КНР после принятия республикой закона о Гонконге, который, по мнению Вашингтона, лишает район автономности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США ужесточили санкции против китайской Huawei
— В Китае ответили на обвинения Трампа в распространении коронавируса
— Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США