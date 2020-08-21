Китай пригрозил ответными мерами, если США размесят РСМД в регионе

Китай примет ответные меры, если США размесят ракеты средней и малой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом пишет РИА «Новости».

«Китайская сторона выступает решительно против размещения США ракет средней и малой дальности действия в АТР, выражает крайнее недовольство постоянным давлением американской стороны на соседние Китаю страны и открытыми провокациями у порога Китая», — сказал Лицзянь.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Вашингтон обсудит с азиатскими странами размещение ракет на их территориях, чтобы повысить защиту союзников.

В последнее время отношения Китая и США ухудшились. Например, Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса по миру и недостаточно быстром реагировании на ситуацию.

Также США ввели новые санкции против КНР после принятия республикой закона о Гонконге, который, по мнению Вашингтона, лишает район автономности.

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