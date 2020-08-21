Ветеран ВМС США раскрыл опасность борьбы с российскими подлодками

Угроза российским атомным подводным лодкам со стороны США может спровоцировать ядерный конфликт, уверен ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Брэдфорд Дисмьюкс. Об этом сообщает Naval College Review.

Дисмьюкс назвал российские подлодки одним из ключевых факторов ядерного сдерживания и выразил мнение, что любая угроза в сторону АПЛ может спровоцировать применения ядерного оружия.

«Логика стратегической противолодочной обороны времен холодной войны неприменима к новой стратегической ситуации против России. Соединенным Штатам следует избегать угроз российским АПЛ практически во всех мыслимых обстоятельствах», — считает Дисмьюкс.

Ветеран призвал ВМС США пересмотреть свою стратегию противодействия российским подлодкам.

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