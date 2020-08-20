В Минске оценили потери в случае отказа страны от военного сотрудничества с РФ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что если республика откажется от военного сотрудничества с Россией, то ее оборонная промышленность будет ежегодно терять до $350 млн. Об этом он сказал в интервью телеканалу ОНТ.

Он отметил, что две страны находятся в едином оборонном пространстве в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в рамках Союзного государства.

По словам главы кабмина, при разрыве военного сотрудничества с Россией прямые потери оборонной промышленности Белоруссии ежегодно составят около $300-350 млн.