СБУ заявила о раскрытии агентурной сети ФСБ на юге Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что раскрыла агентурную сеть ФСБ РФ в Херсонской области. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинской спецслужбы.

Отмечается, что СБУ уведомила об этом в тот же день, когда ФСБ сообщила, что сорвала украинской спецслужбе операцию по похищению в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и отправке его на Украину.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

Как установили оперативники и следователи СБУ, гражданка Украины была руководителем этой сети. Она была завербована сотрудником российской спецслужбы во время нахождения на территории Крыма в 2015 году. Экс-чиновнице поручили собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудников СБУ. При этом она привлекала других жителей Херсона для выполнения разведывательных задач ФСБ, указывает украинская спецслужба.

Сообщается, что женщину задержали. Ей грозит от 12 до 15 лет тюрьмы по статье ст. 111 УК Украины (государственная измена), а также конфискация имущества.

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