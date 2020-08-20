СБУ назвала фейком сообщение ФСБ о срыве похищения лидера ополчения Донбасса

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров ополченцев Донбасса является фейком. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в СМИ распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном «успехе» — якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из ополченцев, который воевал в Донбассе». — сказано в сообщении украинской спецслужбы.

В СБУ считают, что такая информация является «продолжением цепи обычных фейков российской стороны».

Там также заявили, что каждое лицо, которое принимало участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на неподконтрольных Киеву территориях, «должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством», отметив, что спецслужба работает над данной задачей ежедневно.

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