Согласовано 4 новых участка для разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала четыре новых участка для разведения сил в Донбассе, сообщается на сайте президента Украины.

«Продолжается режим тишины: на заседании ТКГ согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил», — говорится в сообщении.

Места расположения новых участков не уточняются.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

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