Западное командование армии Белоруссии усилят ракетным дивизионом и ПВО
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил усилить Западное оперативное командование ракетным дивизионом, беспилотными комплексами и средствами противовоздушной обороны, сообщается на сайте министерства.
«Оперативное командование усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — приводится поручение министра.
Кроме того, Хренин поставил задачу проработать вопрос проведения мероприятий по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении, указано в сообщении.
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