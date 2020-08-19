В Кремле опровергли сообщения о российской военной технике в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, которые появились в соцсетях и ряде СМИ о том, что российская военная техника была передислоцирована в сторону границы с Белоруссией.

Он сообщил, что эта техника находится на территории России.

«Здесь нечего комментировать», — передает ответ Пескова на соответствующий вопрос корреспондент «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что между Россией и Белоруссией заключены соглашения о коллективной безопасности и Союзном государстве. Песков указал, что «там, действительно, (есть) ряд обязательств сторон, предусматривающих взаимную помощь».

«Но вы знаете, сейчас нет такой потребности и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «фейками» сообщения о присутствии в стране иностранных войск или российской техники, заявив, что их там нет.