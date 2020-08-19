Украина и Великобритания проведут учения в Черном море

Военно-морской флот Великобритании проведет совместные учения флотом Украины в Черном море. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что решение о проведении совместных учений было принято после переговоров министров обороны США и Украины Бена Уоллеса и Андрея Тарана, а также главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака.

«Инициатива по морской подготовке позволит еще больше сотрудничать с НАТО и вооруженными силами по всему миру и позволит нам укрепить новый статус Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями», — говорится в сообщении.

Точная дата совместных учений не сообщается.