После взрыва бомбы в Сирии погиб российский генерал

В Сирии в результате срабатывания самодельного взрывного устройства погиб российский генерал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Кроме того, двое военнослужащих также получили ранения.

По данным военного ведомства, взрыв произошел вблизи Дейр эз-Зора, где возвращалась участвовавшая в гуманитарной акции российская автоколонна.

Руководство Министерства выразило готовность оказать поддержку семье погибшего, который был посмертно представлен к госнаграде.

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