В Челябинской области стартовали учения с 8 тысячами танкистов

В Челябинской области стартовали военные учения с 8 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦВО.

Отмечается, что военные были подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон.

Военные учения будут проходить в четыре этапа и продлятся до 28 августа. В маневрах задействуют свыше 1,8 тыс. единиц военной техники.

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